Come riporta Repubblica, Zaniolo e la Roma sono pronti a prolungare il proprio matrimonio. L’annuncio sarà dato entro la fine di agosto. Le tipiche schermaglie fra procuratori e società sono state appianate ed ora il talento italiano è pronto a porre il proprio autografo sul rinnovo di contratto con la società capitolina. La Juve, che ha lungamente seguito il giocatore, per il momento resta alla finestra. Vista la giovanissima età del ragazzo, è un classe 1999, la dirigenza può valutarne il rendimento sul lungo periodo decidendo, poi, se affondare il colpo o concentrare le proprie attenzioni su altri profili. Zaniolo è reduce da una stagione molto positiva in giallorosso avendo disputato 36 presenze condite da sei goal.