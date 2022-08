José, tecnico della, ha parlato così in conferenza di: "Zaniolo sta bene, sta molto bene. Fisicamente sembra molto agile, molto fresco e per uno come lui non è semplice resistere 90' con quella intensità di gioco. E' merito suo per prima cosa, poi dopo arriviamo noi come staff nel senso di allenarlo bene e dargli motivazione di allenarsi, anche prima o dopo le sessioni con la squadra ed in modo specifico. Sta molto bene ed è merito suo. Se dovesse restare qua? E' domanda per lui e per il direttore, non per me. Se mi chiedi se mi piacerebbe che restasse rispondo: sì, mi piacerebbe. E' un giocatore importante per noi, nel puzzle che abbiamo costruito è oggi un giocatore molto più importante per noi rispetto a prima".