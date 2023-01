Dove potrebbe andare? Come racconta Calciomercato.com, il mercato più florido è quello inglese dove più di un club vuole rispondere ai colpi milionari del Chelsea. E Londra sarebbe una meta gradita. In prima fila c’è la capolista Arsenal con Arteta che ha fatto sbocciare diversi giovani, poi il Tottenham di Conte e infine il West Ham dove giocano già gli italiani Scamacca, Ogbonna ed Emerson Palmieri. Primi sondaggi anche da Leeds e Newcastle, mete meno gradite. Di offerte, però, per ora nemmeno l’ombra.