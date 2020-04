1









Il primo è un obiettivo della Juve, l'altro ha lasciato i bianconeri per andare all'Everton. Zaniolo e Kean l'estate scorsa sono stati esclusi dalla gara col Belgio nell'Europeo Under 21 dall'ex ct Gigi Di Biagio e oggi, a distanza di tempo, il giocatore della Roma torna sull'episodio: "Per due o tre giorni consecutivi, io e Moise Kean abbiamo fatto tardi alla riunione tecnica con l'Under 21: giustamente Di Biagio ha scelto di lasciare fuori entrambi. Noi giocavamo alla PlayStation e ci dimenticavamo della riunione tecnica, non guardavamo gli orari degli allenamenti. Credo non succederà mai più, condivido la decisione del ct Di Biagio che ci ha fatti fuori. Per me è stato un periodo negativo, ero stremato fisicamente e mentalmente, mi sono lasciato andare. Quella situazione mi ha insegnato come comportarmi e anche le conseguenze, perché ho fatto un Europeo deludente".