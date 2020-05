1









Nicolò Zaniolo lavora duro per il recupero. Il talento della Roma in questi giorni si sta allenando a Trigoria, con risposte molto positive dopo il brutto infortunio, come riferisce Sky Sport. Il giovane si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro a metà gennaio, durante la gara contro la Juventus. La riabilitazione procede il per il meglio e il percorso di riatletizzazione sembra a buon punto, tanto che tra 30-40 giorni potrà tornare con il resto della squadra. La Juve osserva interessata, con il mercato all'orizzonte.