Tanta Juve nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani. La copertina del Corriere dello Sport è dedicata a Giorgio Chiellini, che si è raccontato in un'intervista esclusiva nella quale a parlato a tutto tondo tra la Juve, la ripresa della stagione e la Nazionale: "Non fermateci più" strilla il capitano bianconero. In taglio alto il mercato della Roma che coinvolge anche la Juve: "Zaniolo vale oro, Roma trema".



Sulla prima di Tuttosport c'è il faccione di Paulo Dybala che si schiera contro il razzismo: "Nel nome di Floyd. Pene più severe o non giochiamo più". Di spalla la nuova maglia bianconera: "Juve, riecco le tue strisce". Taglio alto dedicato alla promozione in Serie B del Monza di Berlusconi e Galliani: "Milan, ci vediamo a San Siro!".