Domenica si giocherà il derby di Roma, con un protagonista il cui futuro potrebbe essere legato alla Juve: Nicolò Zaniolo. Come evidenziato da Calciomercato.com, il centrocampista giallorosso ha un conto aperto con la Lazio: non ha mai vinto una stracittadina (due sconfitte, un pareggio e tre pali) e una partita da protagonista potrebbe cambiare gli scenari: un incontro per l'adeguamento di contratto con la Roma non c'è ancora stato, e la Juventus, sempre secondo Calciomercato.com, resta in agguato.