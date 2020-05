Splende il sole in casa Roma. Un raggio, oggi, ha illuminato il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo, che ha ripreso l’attività sportiva sui campi di Trigoria dopo la rottura del crociato riportato contro la Juventus a gennaio. Attentamente osservato da medici e fisioterapisti, attentamente osservare proprio dai bianconeri. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, la dirigenza bianconera non ha intenzione di mollare la presa per il fantasista azzurro ex Inter, dopo che la prima offerta cash più il cartellino di Bernardeschi è stata rifiutata. La resistenza della Roma può essere affievolita sola da una proposta fuori mercato, complicata da presentare ai tempi del coronavirus.