Ieri Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista della Roma ha avuto alcuni problemi al ginocchio ma domenica contro la Juve dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Fonseca. Per il talentino giallorosso si tratta di una sfida particolarmente importante. In ottica classifica ma pure mercato. Come ricorda Tuttosport, infatti, il gioiellino della Roma, da giovane, tifava Juve. Su Facebook alcuni post del 2014 lo ricordano. Allora Zaniolo aveva 15 anni e scriveva: "Salutate la capolista" e "La Juve per la 32esima volta è campione d'Italia". La Roma l'ha recentemente blindato con un nuovo contratto ma Zaniolo resta comunque nel mirino di Paratici per la prossima stagione.