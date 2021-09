Nicolò, a Rai Sport, ha parlato di: "Ci siamo salutati con affetto. Mi mancava, è un grande amico. L’ho trovato maturato, focalizzato sull’obiettivo: come me anche lui sogna di far parte di questa Nazionale. Certo, sappiamo quale sia la forza di questa squadra, la chiave della vittoria: la coesione, essere in piena sintonia. Ho iniziato a vedere quanto sono importanti i dettagli. Prima andavo all’allenamento tanto per... Adesso so quanto vale arrivare in anticipo. La cultura del lavoro, l’alimentazione. Muhammad Alì diceva che la volontà conta più dell’abilità? Verissimo: puoi avere talento quanto vuoi ma se non lavori sui minimi particolari, in campo poi non rendi".