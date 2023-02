Continua a fare rumore il caso legato al futuro di Nicolò Zaniolo, ormai un separato in casa con la Roma. Sull'ex Inter c'è anche l'interesse di Juve e Milan da tempo, ma le attenzioni del Bournemouth hanno rimescolato le carte in tavola. In queste ore però sarebbe spuntata una nuova destinazione, perchè stando allle ultime indiscrezioni, anche dalla Turchia stanno pensando a lui, con il Galatasaray che ha già mosso i primi passi in questa direzione.