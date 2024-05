Nicolòha parlato a La Gazzetta dello Sport della nazionale italiana e delle convocazioni di Luciano Spalletti. Queste le sue parole:"Spalletti può dare molto gioco, idee, disciplina… e in un Europeo, che altro serve? Basta guardare come hanno giocato le sue squadre, dall’Udinese al Napoli: Spalletti è un marchio di fabbrica. Chiesa e Donnarumma sono i fuoriclasse. Federico ha uno contro uno per creare un’occasione a destra, a sinistra e in mezzo. Donnarumma… beh, l’avete visto tre anni fa, no?".