Nicolò Zaniolo è stato uno dei tormentoni in estate in ottica Juventus ma adesso sembra lontano un suo trasferimento a Torino. Come riferisce calciomercato.com, ormai le strade tra lui e la Roma sembrano destinate a separarsi già a gennaio e sul giocatore non ci sono solo club di Premier League. Anche il Psg ha fatto un sondaggio per il talento italiano.