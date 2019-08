"Dopo la tempesta c'è sempre il sole... Contento per la prestazione, continuiamo così". Nicolò Zaniolo ha postato queste parole sul proprio profilo Instagram, dando a tutti l'idea di un nuovo sereno con la Roma, suo club con cui sono aperte da tempo le trattative per il rinnovo. A lungo distante, ma ora più vicino. Questa è una settimana importante, forse decisiva, per il prolungamento del contratto ed entro Ferragosto è previsto l'incontro tra il direttore sportivo Petrachi e il suo agente Vigorelli per parlare dell'aumento di stipendio in una strada intermedia tra 2,5 milioni (richiesta) e 1.7 (offerta). La Juve è lì e osserva interessata.