Quindi, non è finita. La Juve continua a cercare elementi da inserire nel tridente offensivo, in attesa che ritorni Federico Chiesa. Come racconta Tuttosport, non c'è divisione sul nome di Nicolò Zaniolo. E anche il Milan sta cercando un giocatore, possibilmente mancino, da schierare sull'asse della trequarti. Sarà asta?



LA VALUTAZIONE - Al momento, l'agente Claudio Vigorelli non chiude nessuna porta in questa fase e segue i sondaggi che vengono effettuati sul giocatore, indispettito dal fatto che la società giallorossa abbia rinviato a settembre il discorso invece di affrontarlo adesso, al termine della stagione. Per Juve e Milan, la valutazione non è in questo momento alla portata. Ecco perché si valuta una contropartita: McKennie potrebbe fare al caso dei giallorossi, Rebic invece è la carta rossonera.