Sarà un abbraccio veloce, quasi di circostanza, quello che domani vedrà protagonisti Nicolòe la. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, domani il fantasista classe 1999 si presenterà aper il ritiro della squadra, ma ormai si vede già bianconero, pronto a raggiungere lacon la quale ha trovato un accordo per un contratto quadriennale da 4 milioni di euro più bonus a stagione. Sempre secondo i colleghi di CM, lo stesso Josènon intende convincere il giocatore a restare in giallorosso, ma chiaramente vorrebbe che la questione si risolvesse il prima possibile per sostituirlo adeguatamente. La Vecchia Signora, intanto, sta studiando la formula giusta per strapparlo alla Roma, che nelle ultime ore ha assunto le sembianze di un'operazione allae quindi di un prestito oneroso con obbligo di riscatto dilazionato per un totale di 50 milioni.