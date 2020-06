5









Nuovo stop in vista per Nicolò Zaniolo: il fantasista della Roma dovrà fermarsi e sottoporsi ad un intervento chirurgico al naso per risolvere un problema legato all’ipertrofia dei turbinati, che non gli permette di respirare al meglio. È da tempo che il giocatore soffre di questo problema, e in un rush finale composto da tante partite in un periodo compresso, è risultato necessario un intervento del genere per permettere un recupero migliore di gara in gara. Una volta operato, Zaniolo starà fermo per tre giorni, e tra 10 giorni da oggi il centrocampista azzurro, obiettivo di mercato della Juventus, tornerà finalmente in gruppo agli ordini di Fonseca, per mettersi alla pari con gli altri dopo il grave infortunio al ginocchio riportato a gennaio.