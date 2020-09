Nicolò Zaniolo si opererà nei prossimi giorni al ginocchio che si è infortunato nel corso del match di Nations League tra Italia e Olanda. Il centrocampista della Roma potrebbe non operarsi a Villa Stuart come accaduto a gennaio ma potrebbe seguire l'esempio di Giorgio Chiellini e Merih Demiral che nella scorsa stagione hanno avuto lo stesso problema ma hanno scelto una clinica di Inssbruck per l'operazione. Per Zaniolo resta anche la possibilità di operarsi negli States.