Il sì è parziale, ma è un parziale che conta:L'attaccante della Roma aspetta solo di capire se le parti troveranno un accordo. Il giallorosso non è di fatto un'alternativa a Di Maria, che è già chiuso, ma può rappresentare il colpo per il presente e per il futuro sul quale i bianconeri proveranno a costruire un nuovo e importante ciclo.Come racconta Tuttosport, la Roma ha provato a tessere un rinnovo molto complicato. Ma Nicolò, scadenza 2024, aveva piani ben più ambiziosi di quanto proposto dai giallorossi. Niente accordo e allora spazio al mercato: per TS, ora il club della Capitale ha fretta di sistemare la situazione, l'idea era venderlo subito e in contanti, con una richiesta da circa 60 milioni. Ma l'unica offerta congrua, per il momento, è quella della Juventus. E Zaniolo, juventino sin da bambino, ha già dato il suo assenso.Per Tuttosport, è in ribasso l'ipotesi di un prestito oneroso, anche se corposo - si parla di 15 milioni di euro -, nonostante l'obbligo di riscatto la Roma vorrebbe tutto e subito. Occhio dunque all'idea di scambio, con Arthur che piace a Mourinho, ma anche all'idea "giovane". In quel caso, Fagioli più di Rovella.