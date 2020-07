Quasi un dejà-vu. Quella cavalcata di ieri di Zaniolo contro la Spal ha ricordato la stessa progressione che aveva fatto a gennaio con la Juve. Unica differenza: contro i bianconeri era andato a terra rompendosi il crociato, con la Spal ha segnato un gol da stropicciarsi gli occhi. Non proprio un particolare. Magia, piuttosto. Segno che queste giocate ce le ha nelle corde, proprio come aveva fatto sei mesi fa sotto gli occhi di Fabio Paratici. Zaniolo è un pallino del dirigente della Juve, che già aveva provato a portarlo a Torino prima che il giocatore firmasse il rinnovo con la Roma.



DIETROFRONT - E meno male che per la partita con la Spal non era nemmeno inserito nella lista dei convocati. Poi, Fonseca l'ha richiamato in extremis per l'infortunio di Under. Quell'esclusione sarebbe potuta essere una conseguenza di alcuni comportamenti di Zaniolo: screzi con i compagni, una partitella contro la Primavera abbandonata dopo essere stata organizzata proprio per farlo tornare in forma dopo il lungo infortunio. E ora, il futuro in giallorosso non è più sicuro.



CONTATTI - Nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra il CEO della Roma Fienga e l'agente del giocatore Vigorelli, che vuole garanzie da parte della società: se si punta su un talento va tutelato e difeso, questo è il pensiero dell'entourage del giocatore. La Juve osserva tutto dalla finestra, pronta a partire all'assalto se non dovessero esserci chiarimenti tra le parti. Zaniolo rappresenta il profilo ideale per la nuova politica bianconera, che vuole ringiovanire la rosa e puntare sui migliori talenti in circolazione.



LA POSIZIONE DELLA ROMA - Per ora dalla Roma non sono arrivati segnali di una possibile cessione, ma Paratici sa che i giallorossi hanno bisogno di vendere per sistemare il bilancio: l'idea dalle parti di Trigoria è quella di provare a fare cassa con altri giocatori della rosa (da Pastore a Kluivert) per non sacrificare Zaniolo e Pellegrini, altro giocatore che piace alla Juventus e che ha una clausola "attaccabile" di 30 milioni di euro. Davanti agli occhi c'è ancora quella corsa di ieri contro la Spal. Una progressione... alla Zaniolo. La Juve lo sa bene, e non molla.