di Andrea Menon

Ci sono quei nomi, nel mercato e nella testa dei dirigenti, che scaldano il cuore, che lo riempiono più di altri, conquistandolo per il presente in vista di un futuro, insieme. Tra questi, per quanto riguarda la Juventus, c'è Nicolò Zaniolo, il giovane talento della Roma, che non sembra più essere tra gli incedibili. Anzi, sull'asse Torino-Roma sono diversi gli affari sul piatto.



ZANIOLO - La posizione della Juve, in questo senso, è solida: sì all'affare, ma senza strapagare il cartellino di una delle maggiori promesse italiane, anzi, magari approfittare della situazione per uno scambio o un colpo "low cost". Sì, perché la Roma deve registrare alcune plusvalenze prima del 30 giugno e fino a quella data può succedere di tutto, anche che i giallorossi sacrifichino per il Fair Play Finanziario. Il primo nome per un possibile scambio è quello di Gonzalo Higuain, che rientrerà alla Juve, ma non sembra destinato a rimanerci e uno scambio con valutazione di 40 milioni a testa metterebbe a posto i conti della Roma, rimpiazzando anche la casella vuota di Dzeko. MANOLAS - Il piano della dirigenza, però, era (ed è ancora per qualche giorno) fare cassa proprio con l'attaccante bosniaco e con quel Kostas Manolas che piace a diversi club, anche in Italia, ma che ancora non ha chiuso un affare. La clausola da 36 milioni di euro è più che invitante, ma Napoli e Inter stanno chiedendo uno sconto, mentre la Juve cerca primariamente un profilo di altissimo livello.



PELLEGRINI - Investire bene per ricavarne ottimi frutti. E' il piano bianconero, che vorrebbe approfittare dell'asse con la capitale per aprire un altro discorso, decisamente interessante: quello che riguarda Luca Pellegrini. Terzino mancino viene dalla scuderia Raiola, con cui negli scorsi giorni la Juve si è fatta avanti, dopo che il classe 1999 ha ben figurato al Mondiale U20, nel ruolo di mezzala di centrocampo. Giovane, forte e polivalente: l'interesse parte da lontano, ancor prima del rinnovo con i giallorossi e non è diminuito... Ora la Juve fa i conti e studia gli affari.