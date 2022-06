Il fronte Zaniolo è uno dei più caldi per quanto riguarda il mercato in entrata della Juventus, che deve però attendere gli sviluppi della situazione tra il giocatore e la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, nell'estate "rovente" di Zaniolo al momento non è fissato alcun appuntamento tra Tiago Pinto e l'agente del ragazzo, che vorrebbe più soldi per prolungare. Altrimenti, scrive il Corriere, Zaniolo preferirà aspettare la scadenza del contratto nel 2024.



DISTANZA - Le posizioni sono distanti: anche il tentativo di trovare un punto d'incontro si scontra con la richiesta della Roma sul mercato - i giallorossi vorrebbero monetizzare - e la volontà del giocatore di voltare pagina. Nonostante al momento, riferisce il Corriere, non ci siano squadre italiane in grado di soddisfare le richieste della Roma, la Juventus resta comunque alla finestra: non è un mistero che il giocatore piaccia.