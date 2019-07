Per il nuovo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, il rinnovo di Nicolò Zaniolo era uno dei primi appuntamenti in agenda. Come riporta l'esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, ci sono però alcune complicazioni. A partire dall'offerta fatta al giocatore. La Roma ha proposto 1,3 milioni fino al 2024, mentre l'entourage del giocatore avrebbe chiesto 2,5 milioni trattabili - una parte fissa da 2 milioni ed il resto colmabile con i bonus.



PARATICI OSSERVA - Le mosse della Juve per Zaniolo non sono per forza vincolate al rinnovo. Certo ​è che, qualora ci fosse una rottura tra la Roma ed il talentuoso centrocampista italiano, i bianconeri saranno pronti a tentare l'affondo definitivo.