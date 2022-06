Sembra molto lontano un accordo tra la Roma e Nicolò Zaniolo per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il primo "round" tra Tiago Pinto e l'agente Vigorelli non ha lasciato sensazioni positive sulla possibilità di prolungare l'accordo in scadenza nel 2024, ma la valutazione che il club giallorosso fa del classe 1999 (50-60 milioni di euro) scoraggia non poco le pretendenti. La Juve, comunque, resta alla finestra, insieme al Milan: entrambi, attraverso qualche sondaggio, hanno provato a impostare un affare inserendo alcune contropartite e un conguaglio ritenuto basso dalla Roma. Di offerte ufficiali, comunque, non ne sono arrivate. Zaniolo vuole restare in Italia, la speranza sua e dell'entourage è che nel corso delle settimane le pretese dei capitolini possano abbassarsi.