In casa Roma sono giornate intense. Si lavora al rinnovo di Nicolò Zaniolo: il centrocampista italiano classe 1999 non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. I giallorossi vorrebbero trattenere il loro gioiello per un'altra stagione, ma devono vedersela con sirene di mercato piuttosto difficili da mettere a tacere. Il Tottenham si è fatto avanti, ma la Juventus sembra in pole position. I bianconeri attendono sviluppi sulla trattativa riguardante il rinnovo del giocatore e sono pronti a sferrare l'assalto.