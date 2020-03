è un patrimonio del calcio italiano e della Roma. In quanto tale, dalla Capitale nessuno vuole lasciarlo partire. 6 gol e 2 assist prima dello sciagurato infortunio contro la Juventus, la rottura del crociato del ginocchio destro che lo avrebbe escluso da Euro 2020, salvo poi lo slittamento al prossimo anno a causa del coronavirus. Il 22 giallorosso ha rischiato di vedere svanire il suo sogno sul campo dell’Olimpico, contro la squadra che di più lo ambisce sul mercato. Infatti,Stando a quanto riporta Calciomercato.com,Decisione presa subito dopo il suo infortunio, la società lo aspetta, si è impegnato per il rinnovo del contratto e non intende cederlo una volta rientrato in condizione., quando l’ex Inter potrà giocare l’Europeo tanto desiderato. La Roma al momento ha chiuso la porta, ma è solo questione di tempo:. Ci aveva provato in passato assieme al Tottenham senza risultato, ci riproverà in avanti. Gli schieramenti sono così delineati: la Roma coccola il suo gioiello lavorando sul suo rientro, la Juve attende paziente, pronta a sfruttare qualsiasi variabile.ANDROID -> SCARICA Q iOS -> SCARICA QUI