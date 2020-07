"Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde”. Con questa frase, pubblicata in una storia su Instagram, Nicolò Zaniolo ha scelto di commentare i giorni di polemiche che l’hanno coinvolto dal dopo Roma-Verona.



ANCHE LA MADRE - Anche la mamma ha scelto la via social: “Il silenzio degli innocenti”, è la sua frase enigmatica. Due post che faranno discutere sicuramente nelle prossime ore. Il numero 22 della Roma non era stato convocato inizialmente da Paulo Fonseca per l’affaticamento al polpaccio ancora da smaltire definitivamente, ma lo stop inaspettato di Under ha fatto cambiare idea al tecnico portoghese, che l’ha inserito last-minute nella lista per la Spal.



E LA JUVE... - Ha scelto di aspettare, la Juventus. Di tenere duro e soprattutto di valutare per bene la situazione in casa. Roma. Oggi è un giorno fondamentale, da qui si capirà il futuro di Zaniolo e se ci saranno gli estremi per un affondo.