Zaniolo e Pellegrini sono i testimonial della nuova maglia home targata Nike per la stagione 2020-2021. La Roma e Nicolò hanno postato un commento sul kit dell’anno prossimo: “È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia”.