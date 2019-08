Nicolò Zaniolo e la Roma sono più vicini a rinnovare il proprio matrimonio. L’incontro avvenuto tra il ds capitolino Gianluca Petrachi ed il procuratore del giovane Claudio Vigorelli ha avvicinato le parti senza, però, ottenere il via libera per le firme. Come riporta Calciomercato.com il giocatore ha chiesto un contratto da 2,5 milioni di euro con scadenza al 30 giugno 2024 e la Roma si è avvicinata questa cifra inserendovi anche i bonus. In soldoni, manca ancora qualcosa al si definitivo. La Juve intanto osserva l’evolversi della situazione. In caso sopraggiungessero problemi di natura contrattuale, con il mercato della Premier ormai finito (vedi Tottenham), i bianconeri potrebbero cercare di sferrare il colpo “a sorpresa”. Tra pochi giorni è in programma un nuovo incontro tra Petrachi e Vigorelli: nel caso in cui l'accordo tardasse ad arrivare, la Juve ne potrebbe approfittare.