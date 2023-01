Lo scontro tra la Roma e Nicolò Zaniolo non si ferma, anzi. Come riporta calciomercato.com, il giocatore anche oggi non si è presentato a Trigoria per allenarsi. A differenza di ieri però, questa volta l'assenza non era stata concordata con la società. La Roma ha fatto sapere che se Zaniolo rimarrà nel club, sarà considerato fuori dal progetto fino al termine della stagione.