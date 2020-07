di Francesco Guerrieri

Se Sarri sta pensando di mettere in campo l'Under 23 contro la Roma, Paulo Fonseca valuta la possibilità di rilanciare Nicolò Zaniolo dal primo minuto, dopo la rottura del crociato rimediata proprio contro la Juventus (nella stessa partita anche Demiral è finito ko). La Juventus non ha mai mollato il talento classe '99, che già nelle scorse sessioni di mercato aveva provato a portare a Torino. Zaniolo è un pallino di Paratici, l'ha studiato più volte da vicino ma la Roma ha sempre alzato il muro.



LA POSIZIONE DELLA ROMA - La posizione del club giallorosso è più o meno la stessa di qualche mese fa: Zaniolo non si tocca, intorno a lui la società vuole costruire la squadra del futuro. E anche il giocatore è intenzionato a continuare la sua crescita nella capitale. Dall'altra parte però la Roma deve fare i conti con una situazione finanziaria tutt'altro che tranquilla: la società dovrà fare cassa da qualche cessione per sistemare il bilancio: la speranza è quella di sistemare la situazione vendendo alcuni esuberi, ma il rischio di dover sacrificare uno tra Zaniolo e Pellegrini (altro giocatore che piace alla Juve) è concreto.



PROFILO DA JUVE - A fine stagione la Roma e Zaniolo si incontreranno per fare il punto sul futuro: il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024 ma vuole avere delle garanzie - economiche e tecniche - da parte del club. Paratici è lì, alla finestra, in attesa di nuovi sviluppi e pronto ad affondare il colpo nel momento decisivo. Se dovesse aprirsi uno spiraglio la Juve è in prima fila per uno dei talenti più importanti del calcio italiano. Zaniolo rappresenterebbe il profilo ideale per la nuova politica bianconera che vuole ringiovanire la rosa, e gli acquisti di Arthur (classe '96) e Kulusevski (2000) sono le prime mosse verso il futuro. In quello immediato Nicolò potrebbe tornare dal primo minuto, proprio contro la Juve che lo studia da vicino.