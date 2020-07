Attese novità importanti sul fronte Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riporta Sky Sport l’agente del calciatore arriverà in settimana a Roma per avere un confronto con la società su quanto accaduto negli ultimi giorni e sulla vicenda che ha coinvolto anche Paulo Fonseca. Il procuratore del 22 giallorosso chiederà probabilmente delle garanzie e tutele ulteriori per il futuro del suo assistito, dal momento che la frattura nello spogliatoio non sembra essersi al momento ricucita. Il mercato d'altronde si avvicina e per Zaniolo non mancano le offerte: dalla Juve al Tottenham passando per Manchester United e Real Madrid.