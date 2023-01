Adesso è un pezzo pregiato del mercato.saluterà la, ha già maturato questa decisione: l'attaccante giallorosso è colmo, e l'ultimo colpo al suo orgoglio è arrivato dopo i fischi incassati contro il Genoa, che ha fatto seguito a una prestazione difficile da commentare. Il numero 22 - secondo Calciomercato.com - ha chiesto al suo entourage di trovargli una squadra già a gennaio. "Difficile ciò avvenga in Italia dove peraltro è diventato tiepido l’interesse della Juve", spiega CM.La Roma non ha nulla in contrario e ha già fissato il prezzo: 35-40 milioni. I discorsi sul rinnovo d’altronde sono bloccati da tempo viste le alte richieste di Zaniolo (5 milioni) e cederlo con 6 mesi di anticipo rispetto all’estate potrebbe portare qualche soldo in più. Ma dove potrebbe andare, a questo punto, Nicolò? Il mercato con più soldi è naturalmente quello inglese: occhio dunque alla capolista, con la benedizione di Arteta; c'è poi ildi Conte e infine ildove giocano già gli italiani Scamacca, Ogbonna ed Emerson Palmieri. Primi sondaggi anche da, mete meno gradite.Con la situazione finanziaria dei bianconeri, ecco, è difficile che lapossa pensare davvero di prendere Nicolò. Tranne in uno scenario:A quel punto, con qualche cessione preventiva, i bianconeri potrebbero approfittare del suo status "in scadenza". E allora, anche il prezzo potrebbe abbassarsi...