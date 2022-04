"Siete ossessionati da Zaniolo". Così Mourinho nell'ultima - di una lunga serie - di conferenze e di risposte sul suo talento. La verità è che si tratta di una nuova puntata della solita storia: a maggior ragione dopo la decisione dell'addio alla Juve da parte di Dybala, i bianconeri hanno messo al primo posto il giocatore della Roma come potenziale e possibile sostituto. Sarà lui il giocatore "elettrico" dal quale la Juve proverà a ripartire. Ma a quale prezzo? E quant'è possibile?



LA VOLONTA' DEL GIOCATORE - La Juventus punta sulla volontà del giocatore, così come accaduto con Vlahovic: sa bene che potrebbero arrivare altre proposte, anche più vantaggiose per la Roma e per lo stesso giocatore, ma sa allo stesso tempo di poter contare sulla juventinità di Zaniolo, ormai conclamata. Da bambino, Nicolò era tifoso bianconero, ha già espresso apprezzamento per il progetto - quei "likes", poi cancellati, parlano chiaramente - e con le tante polemiche arrivate nella Capitale, ha bisogno di tranquillità e spazio per esplodere. Sa gestire le pressioni, chiariamo: vuole solo evitare che ogni gesto venga strumentalizzato.



NIENTE RINNOVO? - Il primo ostacolo per la Juve è quel contratto in scadenza nel 2024: il coltello c'è e il manico è dalla parte di Thiago Punto, general manager della Roma. La prima richiesta non ufficiale si aggira addirittura intorno ai 70 milioni: inverosimile che qualcuno possa spingersi fino a quel livello, verosimile piuttosto che si areni ogni discorsi sul rinnovo del calciatore. Che aveva già fatto sapere di volerne riparlare a fine anno, che a questo punto valuterà ogni proposta prima di prendere in considerazione quella della Roma. Qualcosa si è spezzato. Con l'ambiente, con Mou, con la Juve alle calcagna. E Zaniolo è più vicino ai bianconeri...