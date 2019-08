Nicolò Zaniolo è vicino al rinnovo con la Roma. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, infatti, è previsto nelle prossime 48 ore un incontro decisivo tra il club giallorosso e l'agente del centrocampista, Claudio Vigorelli, per salire oltre i 2 milioni di euro netti nelle tasche del gioiello classe '99. Zaniolo, da parte sua, chiede tra i 2.3 e i 2.5 milioni, mentre la Roma non offre più di 1.5-1.7 milioni. Nel caso in cui dovesse arrivare la rottura tra le parti, la Juventus è pronta a tornare su Zaniolo e a inserirsi nella trattativa, per uno tra i pupilli di Fabio Paratici.