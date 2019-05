Igor Zaniolo, padre del centrocampista della Roma Nicolò, ha parlato dopo lo sfogo seguito alla rapina subita dalla madre del calciatore Francesca Costa ("Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose... Poi non lamentatevi...", aveva scritto il talento giallorosso). Ecco le frasi di Igor Zaniolo riprese da corrieredellosport.it: "Quella frase che ha scritto Nicolò è dettata dalla rabbia del momento, gliel’ho detto che poteva evitare. Ma non ha nessun significato. A breve ci sarà l’incontro per il contratto. I dirigenti gli hanno assicurato che la prima cosa che faranno nel nuovo corso sarà il suo rinnovo. Gli hanno fatto presentare anche la nuova maglia, la loro intenzione è chiara. Non penso che ci siano problemi. Se poi avessero la necessità di cederlo la sua volontà non c’entra".