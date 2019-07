Il matrimonio tra la Juventus e Nicolò Zaniolo, non freme di essere consumato. Sono le regole del calciomercato, che insegnano a prendere più tempo possibile quando c'​è la possibilità di farlo. Questo di Zaniolo, potrebbe essere il caso. Dopo l'exploit della scorsa stagione, Zaniolo ha mandato più di un messaggio alla dirigenza della Roma sulle probabilità di un rinnovo. Ora, in un momento della stagione più tranquillo, si stanno avviando i primi contatti. Ora, o forse da quando il talentino giallorosso ha esordito al Bernabeu, la Juventus osserva da diretta interessata.



NODO INGAGGIO - Come riporta il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, Petrachi ha iniziato la trattativa con l'entourage del giocatore. Sul piatto, infatti, la Roma avrebbe messo un prolungamento fino al 2024 per una cifra pari a 1,3 milioni di euro. Da quest'offerta, sarebbero nate le prime complicazioni. La richiesta del giocatore ​è ben superiore a quanto proposto e ciò potrebbe infiammare il mercato, qualora la Roma non la volesse soddisfare. Le cifre? 2,5 milioni a stagione, ma trattabili anche in una parte fissa da 2 e la restante in bonus.



UN DIAMANTE DA SGREZZARE - Per la Juventus, quando si parla di giovani di grande prospetto, difficilmente esistono logiche di formazione che possano impedirne l'acquisto. Come l'acquisto di Bernardeschi ha dimostrato, se c'​è del talento, ​è meglio vestirlo subito di bianconero. Perciò, piuttosto che dibattere su dove potrebbe giocare, ​è giusto concentrarsi sulle sue qualità: l'ambiente Juve potrebbe essere l'ideale per crescere e maturare con la giusta dose di pressione, ma anche di libertà - parola a Roma sconosciuta. Purché, come a scuola, Sarri sappia dividerlo dal suo compagno di banco, Moise Kean: in tandem, sanno essere particolarmente frizzanti.