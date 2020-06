Nicolò Zaniolo o Sandro Tonali. Chi preferisce la Juventus? Il centrocampista della Roma è da tempo un pallino di Fabio Paratici che vorrebbe offrire Bernardeschi in cambio del talento giallorosso. Tonali è stato seguito e trattato anche lo scorso gennaio ma adesso la squadra in pole sembra essere l'Inter. La Juve preferisce quindi il centrocampista della Roma che potrebbe partire viste le precarie condizioni economiche in cui versa il club capitolino.