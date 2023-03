È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo". Nicolò, nell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, manda un chiaro messaggio per il futuro. L'addio è una possibilità, eccome. Nonostante sia appena arrivato in Turchia e, come dice, stia benissimo lì: "Sto benissimo. È una città che vive di calcio, eppure i tifosi sono sempre gentili e rispettosi. Lo stadio, poi, è incredibile. Mai giocato in uno più caloroso, è almeno pari all’Olimpico. Quando ho segnato il mio primo gol mi sembrava di volare. Fenerbahce? Vero, mi offriva di più, ma avevo già dato la parola al Gala".Così, l’esilio turco di Nicolò Zaniolo non sarà lungo e sulla carta potrebbe terminare già in estate. A giugno la clausola per strapparlo al Galatasaray senza trattare sarà di 35 milioni. Tanti, tantissimi in questo momento, ma il nome di Zaniolo non è passato di moda. Una Juve sempre più giovane e sostenibile, oltre che più italiana, è il pensiero della dirigenza, che qualche colpo particolare potrebbe proprio riservarlo a chi ha queste caratteristiche. Come scrive la Gazzetta, "i contatti con l’entourage di Zaniolo non si sono mai interrotti. E proseguiranno anche nelle prossime settimane. I bianconeri sono in agguato, in attesa di capire se la prossima stagione giocheranno la Champions e chi dei big a scadenza (da Rabiot a Di Maria) prolungherà. Ma l’ex romanista, da buon jolly offensivo, a priori non è alternativo al campione del mondo argentino. Senza contare che gli incastri e le variabili del mercato estivo della Juventus saranno molteplici". In più, Zaniolo non ha mai nascosto il suo tifo da bambino per la Juventus e il sogno di indossare prima o poi la maglia bianconera resta intatto. Ma la Juve non è sola.