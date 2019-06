Nicolò Zaniolo non è incedibile. Il centrocampista giallorosso è uno degli obiettivi della Juventus per l'estate e secondo quanto riporta Sky Sport, il prezzo che ne fanno i giallorossi è di circa 70 milioni di euro. Una cifra alta, "alla Alisson", per la quale la società giallorossa sarebbe pronta a cedere il suo pupillo. La Juventus lo osserva da tempo, Paratici è in contatto ormai da diversi mesi con l'agente del calciatore Claudio Vigorelli ma la richiesta della Roma resta molto alta. Di certo Paratici sta facendo le sue valutazioni senza dimenticare che Pogba e Milinkovic-Savic restano nel mirino della società bianconera.