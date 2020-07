E adesso? Attenzione a cosa succede in casa Roma: Zaniolo non è stato voncovato per la sfida contro la Spal. E il futuro appare certamente più incerto con questa situazione: se la Roma lo considera importante, lo dovrà dimostrare. Ma lo stesso vale per lui: si comincia subito, visto che domani a Ferrara, in occasione della partita del Mazza contro la Spal già retrocessa, ci sarà un altro incontro tra il CEO Guido Fienga e il procuratore Vigorelli. Se non decisivo, quanto mai fondamentale per il futuro di Zaniolo. E la Juve aspetta, e un po' spera. Anche se frenata dalle parole di Fonseca: 'Nicolò è ancora infortunato'.