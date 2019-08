Zaniolo, el protagonista del 'penalti' de ayer en Perugia pide perdón por su reacción a través de su Instagram.



"Ya me disculpé ante el árbitro, pero me siento en la obligación de hacerlo también con los rivales y los aficionados".



¡Grande, Nicolò! #RomaAthletic pic.twitter.com/z1wzyupKvV — Athletic Club (@AthleticClub) August 8, 2019

Nicolò Zaniolo di nuovo nella bufera. Il centrocampista giallorosso, obiettivo della Roma,. L'azione concitata ha portato il direttore di gara a fischiare il rigore, e fin qui tutto normale, se non fosse che, per sicurezza, il direttore di gara ha chiesto al trequartista giallorosso se fosse stato davvero lui a toccare la sfera. Risposta negativa, rigore ottenuto e arbitro ingannato, salvo però essere sbugiardato clamorosamente dalle immagini tv.Dopo le accuse piovute dai tifosi dell'Athletic, Zaniolo si è scusato con un post sui social: ​"Oggi a Perugia ho commesso un errore. Nella concitazione del momento non ho avuto la lucidità di capire quanto accaduto nell'area avversaria e ho reagito male alle domande degli avversari che mi sono venuti a chiedere se avessi toccato la palla di mano al momento del rimpallo. Mi sono già scusato con l'arbitro, sento il dovere di farlo anche con i tifosi e con gli avversari".