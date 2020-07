Nicolò Zaniolo nuovamente al centro della polemica. Dopo aver lasciato alle spalle i battibecchi con lo spogliatoio, il talento della Roma, seguito in sede di mercato dalla Juventus, si è reso protagonista di un episodio extra-campo che sta facendo discutere. Un utente ha pubblicato su Twitter che ritrae il trequartista azzurro in discoteca, senza mascherina e con la sigaretta in bocca. Le immagini stanno facendo discutere spaccando l’opinione, tra chi condanna il gesto e chi pensa che sia una bravata da perdonare per un ragazzo di soli 22 anni.