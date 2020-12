La Juve continua a seguire da vicino gli sviluppi sul futuro di Nicolò Zaniolo, pallino di Paratici ma sempre più deciso a rimanere alla Roma. Il classe '99 è stato protagonista di una vicenda extra campo, in un triangolo amoroso che riguarda la sua ex Sara e la nuova fiamma Madalina Ghenea. Secondo il settimanale "Oggi" l'ex fidanzata del giocatore giallorosso aspetterebbe un bambino, indiscrezione confermata dallo stesso Zaniolo che a La Gazzetta dello Sport ha detto: "Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori, ma è arrivato il momento di raccontare la mia versione sperando di chiuderla qui. Con Sara ci siamo accorti che non andavamo più d'accordo, quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza le ho detto che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità".