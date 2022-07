. Fino a qui ci siamo, ma per sbloccare le trattative, spesso, la volontà non basta, soprattutto quando esiste, e resiste, una distanza importante tra i club. La Roma non vuole scendere al di sotto del muro dei 50 milioni, pur aprendo a formule creative, il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Da parte sua, la dirigenza bianconera continua con la propria strategia: l’inserimento di una contropartita per abbassare le pretese economiche. Soprattutto, anche se è stato fatto pure il nome diNel frattempo, Zaniolo gioca e segna, con la fascia da capitano al braccio, nelle amichevoli precampionato della Roma. Josépunta sul suo talento ma, allo stesso tempo, come riporta Tuttosport, vuole lavorare il prima possibile con la rosa definitiva, quella che avrà a disposizione per il resto della stagione.