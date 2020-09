Nicolò Zaniolo, subito dopo gli esami a Villa Stuart che hanno confermato i sospetti di rottura del crociato del ginocchio sinistro, ha voluto lanciare un messaggio su Instagram ai propri fan. Postando la foto che lo vede a terra ieri sera sul terreno dell'Amsterdam Arena, il 21enne giocatore della Roma e della Nazionale, seguito anche dalla Juventus, ha confermato l'entità del suo infortunio, ma ha voluto rassicurare tutti su un aspetto: senza specificare quanto resterà ai box (di solito per questi infortuni si tratta di 6 mesi, come già avvenuto per la rottura dell'altro crociato, il destro, avvenuta a inizio 2020) Zaniolo ha scritto "Tornerò presto".