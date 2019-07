Agipro ha pubblicato un aggiornamento sulle quote per il futuro di Nicolò Zaniolo della Roma:



"La Juventus rimane in agguato, ma nelle scommesse sul futuro di Nicolò Zaniolo c’è ora il serio inserimento del Tottenham. Il club inglese si è fatto avanti per il centrocampista giallorosso, per quale potrebbe offrire una offerta sostanziosa oltre al cartellino di Alderweireld, già nel mirino della società capitolina. L’incontro tra Baldini e la dirigenza degli Hotspurs darà indicazioni più precise sulla trattativa, ma intanto nelle previsioni degli analisti, riferisce Agipronews, il Tottenham ha scavalcato la Juve: dovesse partire da Roma, i vicecampioni d’Europa sono la prima scelta sul tabellone Snai, a 2.50, con i bianconeri secondi a 10.00. Al momento, comunque, il club giallorosso rimane in testa alle previsioni, a quota 1.60".