Nicolò Zaniolo fa il conto alla rovescia verso il ritorno in campo nella sua Roma, dopo il brutto infortunio patito in Nazionale a inizio settembre. Sulla piattaforma Clubhouse il centrocampista giallorosso, seguito anche dalla Juventus, ha spiegato a che punto è il suo recupero: "Procede bene, da 2-3 giorni lavoro in campo. Fra circa un mese dovrei tornare sul campo, sarò a pieno regime ad aprile. Premier League? La guardo spesso, è un gioco più fisico e veloce rispetto alla Serie A. La Premier League è bella e affascinante".