Nicolò Zaniolo è un obiettivo di mercato della Juventus per sostituire Paulo Dybala che non sarà più il numero 10 di Madama. Zaniolo soddisferebbe la nuova linea societaria per cui si investe su giovani e giocatori italiani in modo da ricostruire il blocco Ital-Juve. Stando a quanto riferisce SkySport Zaniolo avrebbe deciso di non rinnovare con la Roma.



CONTATTI - Non solo però: ora la società giallorossa avrebbe messo l'attaccante sul mercato con l'obiettivo di monetizzare dalla sua cessione. Due club di Serie A avrebbero già effettuato i primi sondaggi, si tratterebbe di Juventus e Milan.