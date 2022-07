No, non per andarci, ma per "sbloccare" il mercato della Juventus. L'uscita di Matthijs De Ligt, infatti, è pronta ad aprire le trattative bianconere, fornendo un capitale importante da investire subito. Per il successore dell'olandese e anche per Nicolò Zaniolo, che ormai da tempo si vede in maglia bianconera. La spinta giusta per l'affare, per avvicinare le parti ancora distanti.- La Roma ha fretta, ma non vuole contropartite. Avanza invece per un prestito oneroso (10 milioni) con riscatto finale nel 2023 (30 milioni più bonus), arrivando a una cifra complessiva di 50 milioni di euro, tutti cash. Ma a questa seconda formula nelle ultime ore si è aggiunta una possibile terza via: uno scambio di prestiti tra Zaniolo e Arthur o Zakaria, spiega il quotidiano. Il puzzle non è ancora completo, ma avanza. Ed è forte la sensazione che, presto o tardi, Zaniolo possa raggiungere la squadra di Massimiliano Allegri. Prima per essere una carta in più da giocarsi, poi dopo un anno di apprendistato con Angel Di Maria come guida, per essere il titolare della Juventus.